Biographie de Clovis Bouvier

Commandant de Gendarmerie. Un homme du coin. Taiseux, sauvage. Calme et sombre comme le lac au bord duquel il vit et qu’il arpente la nuit en canoé. Il observe, écoute, et quand soudain il parle, ce n’est jamais pour rien. Célibataire, il a été marié six mois, c’est dire s’il n’est pas fait pour la vie à deux.

L’arrivée de Lise l’intrigue et le perturbe, autant professionnellement que personnellement, mais derrière cette gueule toujours impassible, qui sait ce qu’il ressent vraiment ?