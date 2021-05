Biographie de Coco

Coco, 26 ans de Moldavie





Coco, jeune moldave de 26 ans, a déjà un sacré parcours musical derrière elle. Elle participe aux sélections nationales pour représenter la Moldavie à l’Eurovision en 2010, puis à The Voice en Roumanie.



Aujourd’hui, cette chef d’entreprise reconvertie dans la mode décide de revenir à sa passion et de participer à The Voice France; une opportunité pour celle qui a appris spécialement le français pour communiquer avec le public et avec les coachs.

Ce soir, Coco est déterminée et croit en son destin français. Sur scène, la jeune femme veut prendre et donner du plaisir aux gens.





Pour son audition à l'aveugle, Coco interprète - All By Myself (Eric Carmen version Céline Dion)

Pour son épreuve des KO, Coco a interprété Dangerous Woman d'Ariana Grande - Malheureusement Mika n'a pas sélectionné ce Talents pourr les battles. L'aventure s'arrête là