Plus d’une décennie s’est écoulée depuis que Béatrice Martin s’est incrustée dans le paysage sous le pseudonyme désormais coutumier de Cœur de pirate.

C’est d’abord seule au piano qu’elle s’amène, prodigieuse, en 2008, devant un Montréal qui semble n’attendre qu’elle. Cœur de pirate, alors âgée d’à peine 19 ans, fait paraître un premier album homonyme, véritable phénomène qu’on certifie rapidement platine au Canada et diamant en France. Son succès dépasse toutes attentes et la propulse aux rangs d’icône de la pop à travers toute la francophonie.

Depuis, elle a lancé 6 albums en carrière, couronnés de succès et de nombreuses récompenses : Félix dans la catégorie Meilleur album pop en 2011 (Blonde), le titre d’interprète féminine de l’année en 2012.

L’auteure-compositrice-interprète migre ensuite vers une proposition bilingue en 2015, (Roses), qui se vend à plus de 200 000 exemplaires à travers le monde. Récipiendaire du Félix pour le meilleur album anglophone en 2016, l’artiste se démarque également dans le Canada anglais la même année, avec une nomination dans la catégorie Fan choice aux Juno Awards.

La tournée Roses, qui s’effectue à guichets fermés, la porte vers plus de 150 concerts dans 10 pays, où elle figure notamment en tête d’affiche de nombreux festivals majeurs (FrancoFolies de la Rochelle, Festival d’été de Québec, Osheaga, etc...).

Cette épopée se conclut sur une fièvre créatrice à l’origine de son quatrième album, conçu en quelques mois à peine et paru juste à temps pour célébrer ses 10 ans de carrière.

Son album, En Cas de Tempête, ce jardin fermé, trouve écho et se voit décerner, en 2019, le Félix Album de l’année – Pop tandis que Cœur de pirate est consacrée interprète féminine de l’année.

À la fin de l’été 2020, elle lance l’extrait «T’es belle», un énoncé féministe franc et décomplexé.

Parallèlement, Béatrice a participé à la très populaire émission La Voix, à titre de coach et s’implique comme ambassadrice pour la fondation du CHUM.

Son sixième album en carrière, Impossible à aimer, sort en 2021. Sur ce dernier, on retrouve les chansons d’amour tristes et déchirantes, signature de l’autrice-compositrice-interprète, sur des airs dansants aux allures disco pop et inspirés de la chanson française des années 70.

Ses quinze ans de carrière nous prouvent que Cœur de pirate a un public bien fidèle, toujours impatient de voir l’artiste pianoter, chanter et danser devant eux.