Biographie de Coline

Lors des secondes auditions, Coline, 14 ans, rejoint l'équipe de Louis Bertignac grâce à son interprétation "People help the people" de Birdy.

Coline est en CE2 lorsqu’un intervenant en musique dans son école lui conseille de passer les auditions pour rentrer en horaires aménagés au conservatoire.

Elle prépare alors son audition et choisit d’interpréter a cappella « La petite cantate » de Barbara. Pari réussi, elle intègre alors le conservatoire.

Pour The Voice Kids, c’est avec le titre « People Help The People » de Birdy, chanson qui lui tient à cœur et qui lui a permis de remporter son premier concours de chant, qu’elle défend sa place. Pour Coline, The Voice Kids représente une chance de dévoiler au public son talent : « Réussir les Auditions à l’Aveugle, ce serait une réussite et une fierté ! ».