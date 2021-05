Biographie de Colour Of Rice

Colour Of Rice - 22 ans de Rahon (25)



Titre interprété "Fast Car" - Tracy Chapman



Née dans une famille de musiciens, Colour Of Rice commence à chanter dès l’âge de 9 ans, avec sa maman, lors de divers événements. Son nom d’artiste représente, pour elle, le symbole de la diversité.



Au lycée, elle monte un groupe et commence à apprendre la guitare et à écrire ses propres chansons. Elle décide par la suite de prendre une année sabbatique pour se consacrer à la musique. Cette dernière dure depuis 3 ans maintenant, et la jeune fille vit aujourd’hui de sa passion. Elle se produit dans des festivals, des événements privés, parfois accompagnée par sa maman.



Déterminée, la jeune fille va au-delà des préjugés de son entourage sur les concours de chant et se présente aux Auditions à l’Aveugle pour se donner toutes les chances de faire connaître sa musique au grand public.



Pour les battles, Colour of Rice, Elsa Roses et Alexandre Sookia interprètent « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » de Francis Cabrel. C'est Alexandre qui remportera sa place à l'épreuve ultime.