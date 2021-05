Biographie de Côme

19 ans - Paris (75)



TITRE CHANTÉ : "Feeling Good" - Nina Simone / Muse

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE FABIEN CORNELIUS : "Message in a Bottle" (The Police)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "La bombe humaine" (Téléphone)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Le Portrait " (Calogero)



CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "Rodeo" (Zazie)



Côme n'était pas prédestiné à faire de la musique.

Enfant, il se passionne d'abord pour le dessin. Il se met à la musique à l'âge de 10 ans, lorsqu'il apprend à jouer de la guitare en regardant des vidéos sur Internet.

Il commence le chant à 16 ans, en créant son premier groupe avec des amis. Rapidement, Côme délaisse les bancs de l'école pour se consacrer exclusivement à la musique.



Aujourd'hui, le jeune auteur-compositeur se produit sur scène avec son groupe et développe son projet personnel. Fonctionnant au feeling, le jeune homme sait que l'expérience de The Voice ne peut que l'enrichir et lui permettre de se perfectionner.