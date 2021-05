Biographie de Coralie

19 ans

Elle partage son secret avec Nicolas : "Nous sommes les sujets d'une expérience amoureuse inédite"

Elle décide de quitter l'aventure le jeudi 5 novembre. Après avoir gagné sa place pour la finale, au détriment de Jonathan nominé d'office, Coralie reviendra sur son choix. La Voix lui proposera un dilemme : conserver son choix initial, nominé Jonathan face à Emilie, ou quitter l'aventure immédiatement. A la surprise générale, elle décide de quitter l'aventure définitivement.

Elevée par sa mère avec son petit frère, notre jolie belge est un très joli petit bout de femme, un brin capricieuse et aux airs de princesse… Passionnée par la mode et la beauté, elle a participé au concours de Miss Belgique et a fini deuxième. Forte de son succès, elle se lance dans d’autres concours de beauté qu’elle honore haut la main… Les filles attention au caractère de notre jolie belge… Capricieuse, elle déteste qu’on lui tienne tête. Elle avoue sans détours ne pas être facile à vivre, et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a très peu d’amis. Mais elle devra malgré tout tenter de charmer les habitants de la Maison pour protéger au mieux son secret.