Cristina Córdula est styliste et consultante en image, animatrice télé de succès, fondatrice et directrice artistique de sa propre marque de maquillage Magnifaik, ainsi auteur de best-sellers chez Larousse.

Née à Rio de Janeiro, elle étudie la communication et le journalisme avant de devenir mannequin international. En tant que véritable top-modèle, elle défile pour des maisons iconiques telles qu'Yves Saint Laurent, Chanel et Dior, et pose pour les magazines internationaux les plus renommés.

Installée à Paris, Cristina Córdula ouvre son agence de conseil en style en 2002, mettant ainsi tout son savoir-faire au service de clients variés, qu'il s'agisse de femmes, d'hommes ou d'entreprises.

Parallèlement à la gestion de son agence, elle anime depuis 2004 plusieurs émissions pour le groupe M6, dont Les Reines du Shopping, La Robe de ma Vie, Les Reines des Enchères, Mission Mariage, Cousu Main, Nouveau look pour une nouvelle vie (M6) & Magnifique by Cristina (Teva). En 2015, elle rejoint les Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL en tant que pensionnaire.

Grâce au succès de ses émissions, Cristina est élue Femme de l’année 2014 par Télé 7 jours et animatrice préférée des Français par la revue Stratégies la même année. Reconnue comme une véritable référence en matière de mode et de style en France, elle participe au court-métrage “The Return” en 2013 réalisé par Karl Lagerfeld.

En 2019, elle fonde sa marque de maquillage Magnifaik qui connaît depuis un franc succès online et en retail.

Cristina Córdula est également l’auteure de best-sellers tels que #BeYourself (2019,Ed.Larousse), Mon Look Book (2016, Ed. Larousse), Style & Allures (2014, Ed. Larousse), le Guide du Relooking – Spécial Rondes (2011, Ed. Larousse), Les 50 règles d’Or du Relooking (2011, Ed. Larousse), Guide du Relooking (2010, Ed. Larousse) et 40 Relooking Pas à Pas (2008, Ed. Larousse).