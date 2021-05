Biographie de Cyril

Chez Cyril, la musique est une histoire de famille. C’est en entendant son frère et sa sœur, Célia, qu’il a un déclic pour le chant. La maison se transforme peu à peu en studio de répétitions et le jeune garçon commence à participer à plusieurs concours. Avec son frère et sa sœur, ils montent un groupe avec lequel ils se produisent dans leur région. Garçon plutôt réservé dans la vie, Cyril se libère quand il est sur scène. Il se présente, aujourd’hui, sur le plateau des Auditons à l’Aveugle avec un titre de sa chanteuse préférée, Adele, et souhaite prendre le maximum de plaisir sur scène.





AUDITION A L'AVEUGLE :



ADELE - "When We were Young"





BATTLES :

JENIFER - "Donne-moi le temps"