Biographie de Dalia

16 ans - Nador (Algérie)



TITRE CHANTÉ : "Russian Roulette" - Rihanna

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE YANN'SINE JEBLI : "Feeling Good" (Nina Simone)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Dis-moi" (BB Brunes)



Dalia est une jeune algérienne, bercée par la musique depuis l'enfance. Dès l'âge de 6 ans, elle chante, s'initie à la musique andalouse et apprend à jouer de multiples instruments : violon, kouitra, luth...

En 2012, elle est finaliste d'une célèbre émission de télévision diffusée sur tous les territoires arabes, ce qui permet à sa carrière de décoller. Elle enregistre un single pour l'équipe nationale d'Algérie et part souvent représenter son pays à travers le monde. Déterminée, persévérante et passionnée, Dalia n'a qu'un rêve, celui de conquérir le coeur des français.



The Voice est, pour elle, une véritable chance, qu'elle compte bien saisir.