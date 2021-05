Biographie de Chris Marquès

Vous êtes un juge historique de «Danse avec les stars», comment abordez-vous cette neuvième saison ?

Avec sourire et anticipation. C'est l'un des plus beaux formats diffusés au monde. C'est véritablement un cas d'école. Je suis ultra heureux et fier de repartir dans l'aventure en tant que juré ! C'est l'émission de tous les challenges, de tous les possibles, de toutes les émotions…J’adore le casting qui est très varié : on devrait pouvoir s’amuser ! Côté présentation, nous aurons droit à un petit coup de fraîcheur. Camille Combal est très drôle, il apportera un ton différent au programme. Quant à Karine Ferri, elle fera ce qu’elle fait déjà très bien dans The Voice : chouchouter nos artistes.



Vous prenez place au sein d’un jury différent. Quel regard portez-vous sur l’arrivée de Patrick Dupond et Shy’m à vos côtés ?

Shy’m a déjà fait partie de l’équipe en tant que juge et a gagné la deuxième saison comme candidate. Nous avons beaucoup ri ensemble. Je suis content de la voir revenir. Patrick Dupond est un très bon copain de Pietragalla, il incarne comme elle l’esprit de la danse. On s’est même rencontrés rapidement sur le plateau de Danse avec les stars. Je suis convaincu qu’il marquera de manière intemporelle l’univers de la danse pour de nombreuses générations. C’est un honneur de l’avoir à nos côtés.



Qu’attendez-vous des stars ?

Je pense avoir été un peu plus clément ces deux dernières saisons. Cette année, je serai très exigeant sur la technique, un retour aux fondamentaux ! Je veux que le show soit impressionnant, que chaque danse ait une identité propre, que chaque semaine soit un nouveau défi pour les candidats. Nous allons, cette saison, présenter la danse dans l'écrin dans lequel elle est censée exister. Au bout de neuf saisons, je considère qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur car le public a de grandes attentes. Les artistes ont du pain sur la planche, je veux être impressionné ! Ils sont quasiment tous au sommet de leur profession et ils devront se repositionner en tant qu’élève.





