Biographie de Silvia Notargiacomo

Double vainqueur des Coupes de France, championne de France en danses latino- américaines, troisième au Championnat d’Europe de l’Ouest, représentante officielle de la France lors des Coupes du monde et d’Europe, participation aux Championnats du monde et d’Europe et membre officiel de l’Elite française de danse sportive.



Participation à Danse avec les stars :

Lors de la sixième saison de Danse avec les stars, son partenaire était Djibril Cissé.

Pour la septième saison, elle dansera avec Julien Lepers.

SHOW D'OUVERTURE : Pour le premier grand show en direct de la saison 7, Julien Lepers et Silvia Notargiacomo ont dansé un chacha sur "Can't Stop The Feeling" (Justin Timberlake).

PRIME DU 22 OCTOBRE 2016 : Pour cette deuxième semaine de compétition, Julien Lepers et Silvia Notargiacomo ont dansé une valse sur "Hero" (Mariah Carey).



PRIME DU 29 OCTOBRE 2016 : Un foxtrot pour Julien Lepers et Silvia Notargiacomo sur « Supreme » (Robbie Willams).



PRIME DU 5 NOVEMBRE 2016 : Un paso doble pour Julien Lepers et Silvia Notargiacomo sur "Bad" (Michael Jackson).

PRIME DU 10 NOVEMBRE 2016 : Un quickstep pour Julien Lepers et Silvia Notargiacomo sur « It’s Not Unusual» (Tom Jones).



Le couple de danseurs sera éliminé et quittera la piste de Danse avec les stars à l'issue de ce prime face à Florent Mothe et Candice Pascal.





