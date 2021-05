Biographie de Damien

23 ans - Son secret est "Le film dans lequel j'ai joué a décroché la Palme d'Or à Cannes"

Il est éliminé lors du 1er Prime le 1er septembre 2016 face à Mélanie, Pierre et Thomas.



Compte Facebook @DamienSecretStory10

Compte Twitter @SecretDamien

Compte Instagram @damiensecretstory10

Snapchat dahams94



Ce que l’on doit savoir à son sujet…

Il est en couple depuis peu mais vit chez ses parents

Il est portugais

Il est cancer

Il mesure 1m 75

Il a obtenu un CAP plomberie et un BEP comptabilité mais a du arrêter en cours de route à cause d’une tumeur découverte à sa jambe droite…

Il joue au football

Il est surnommé par ses amis « Damien pas de bol » car il lui arrive toujours des tuiles !!

Il fait des blagues à ses proches toute la journée…

Il a sauvé son cousin de la noyade dans une piscine



Dans le programme ?

Assez discret mais très sociable et bon vivant, il va surprendre les autres candidats par son secret