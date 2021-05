Biographie de Damien

Damien - 22 ans de Biarritz (64)



Titre interprété "Many Rivers To Cross" - Jimmy Cliff



Ce surfeur de 22 ans a découvert la musique par hasard. Après une blessure qui l’oblige a arrêter le foot à 13 ans, son père lui offre une guitare pour « passer le temps ».

En parfait autodidacte, Damien apprend à jouer et chante pour s’accompagner.



Même si la musique fait désormais partir intégrante de sa vie, pour ce grand timide, elle reste une passion qu’il pratique uniquement dans sa chambre.



Le jeune homme a les pieds sur terre, il sait qu’il est très difficile de faire carrière mais il décide aujourd’hui de quitter son sud-ouest natal pour tenter sa chance.



Ce soir, Damien monte pour la 1ère fois sur scène. Pour lui, The Voice représente le point de départ pour percer dans la musique.



Pour les battles, Damien et Chloé reprennent « Déjeuner en paix » de Stephan Eicher. C'est la fin de l'aventure The Voice pour Damien.