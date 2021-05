Biographie de damon wayans jr

Ce mercredi 21 novembre, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de "La vérité sur l’affaire Harry Quebert". A cette occasion, on vous propose de faire la connaissance de Damon Wayans Jr, l’acteur qui incarne le sergent Perry Gahalowood.





C’est sans doute l’événement de cette fin d’année. En effet, TF1 va diffuser ce mercredi 21 novembre les deux premiers épisodes de La vérité sur l’affaire Harry Quebert, une mini-série très attendue adaptée du best-seller mondial de Joël Dicker. Dans cette fiction réalisée par Jean-Jacques Annaud (Le nom de la Rose, L’Ours, L’Amant, Sept ans au Tibet), on retrouve dans les rôles-titres Patrick Dempsey (Harry Quebert) , Kristine Froseth (Nola Kellergan) et Ben Schnetzer (Marcus Goldman) . Ce dernier donnera notamment la réplique à Damon Wayans Jr qui incarne le sergent Perry Gahalowood. Il lui sera d’une grande aide dans son enquête pour tenter de disculper ou non son mentor Harry Quebert.



Le visage de Damon Wayans Jr ne vous dit peut-être rien mais son nom doit vous être familier. Et pour cause, il porte le même nom que celui de son père Damon Wayans, un des célèbres frères Wayans connu notamment pour sa série Ma famille d’abord mais également pour son rôle de Roger Murtaugh dans la série L’Arme Fatale diffusée sur TF1.



Damon Wayans Jr, né le 18 novembre 1982, a fait ses débuts en tant qu’acteur aux côtés de son père dans le film Blankman et dans la série portée et produite par ce dernier, Ma Famille d’abord. En 2010, on peut l’apercevoir dans le film Very Bad Cops aux côtés de Will Ferrell et Mark Wahlberg. L’année suivante, il décroche un rôle récurrent dans la série Happy Endings. Puis entre 2011 et 2018, il incarne le rôle de Coach dans la série New Girl aux côtés de Zooey Deschanel. En 2016, il donne la réplique à Rebel Wilson, Dakota Johnson et Leslie Mann dans Célibataire, mode d’emploi.



Côté vie privée, Damon Wayans Jr est déjà père de deux petites filles issues de sa relation avec son ex-petite amie Aja Metoyer. Depuis 2016, il est marié avec Samara Saraiva.