Biographie de Dana

Originaire de Provence, Dana découvre très jeune la musique, grâce à son papa, musicien amateur. Elle apprend le piano mais très vite, la jeune fille se passionne pour la Bretagne et pour la culture celte. Elle s’inscrit alors dans l’amicale des enfants de Bretagne du Var, apprend les danses bretonnes, la cornemuse et la bombarde (instrument traditionnel breton) puis intègre une troupe médiévale.



En 2009, elle quitte son sud natal pour rejoindre, avec son mari, la Bretagne. Ensemble, ils décident alors de former un duo. Quelques temps plus tard, la jeune femme découvre la harpe celtique dont elle ne se séparera plus. Elle apprend à en jouer en autodidacte et toujours accompagné de son mari, reprend les chansons des contes médiévaux. Repérés par Alan Simon, auteur-compositeur (Excalibur, Tristan et Yseult), ils se produisent dans de nombreux spectacles et festivals autour de cet univers et ont même sorti un album composé uniquement de chansons traditionnelles.



Aujourd’hui, Dana est maman de 2 enfants et décide de se lancer dans l’aventure The Voice pour faire découvrir au grand public cet univers qui lui est si cher.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Divent an Dour » - Chant Folklorique

En battle face à Grannhild, Dana n'est pas retenue sur le titre Wonderful Life