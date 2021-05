Biographie de Daniel

Un meilleur ami, toujours présent

Daniel est le collègue de travail mais aussi le meilleur ami d’Eva. Il est sa petite soupape de décompression grâce à son humour décapant.

Auprès de lui elle peut se livrer sur ses doutes et ses peurs.

D’un oeil toujours juste et avisé, il sait au mieux l’épauler et lui offrir sa précieuse aide, dans ce combat quotidien qu’elle doit désormais mener.