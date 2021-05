Biographie de Daniel Romalotti

Daniel Romalotti peut-être impulsif, ce qui n'est pas surprenant étant donné que sa mère est la sulfureuse Phyllis Summers Abbott.

Daniel fut conçu au moment où Phyllis était obsédée par la rock star Danny Romalotti, qu'elle avait drogué et à qui elle avait plus tard menti en lui disant qu'elle portait son enfant, fruit d'une nuit de passion. En réalité, le vrai père de Daniel est Brian Hamilton. Bien que Danny ait finalement appris qu'il n'était pas le père de Daniel, il demanda la garde de l'enfant devant les tribunaux, et gagna. Il quitta Genoa City avec l'enfant à la fin des années 90, laissant Phyllis, accablée, derrière eux.



Daniel fit son retour en ville quelques années plus tard et prit contact avec Christine Williams, l'ex de Danny et grande rivale de Phyllis, au grand chagrin de cette dernière. Daniel devint ami avec Colleen Carlton et Mackenzie Browning, dont il tomba d'ailleurs amoureux.