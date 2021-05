Biographie de David Thibault

17 ans - Saint-Raymond (Québec)

TITRE CHANTÉ : "Blue Suede Shoes", Elvis Presley.

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE KETLYN ET OLYMPE : "Toute la musique que j'aime" (Johnny Hallyday)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "My Girl" (The Temptations)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Wake Me Up " (Avicii)



CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "Close To Me" (The Cure)



Né à Saint-Raymond au Québec, David est un passionné d'Elvis Presley, passion qui lui vient de son grand-père.

À l'âge de 16 ans, David remporte la demi-finale du concours " Dans les souliers d'Elvis " au Québec.

Quelques mois plus tard, il se fait remarquer sur les réseaux sociaux, avec une reprise du titre " Blue Christmas ". Devenue virale, la vidéo fait le tour du monde, avec près de dix millions de vues, et l'amène même à participer à deux célèbres émissions de variétés aux États-Unis.



Aujourd'hui, grâce à The Voice, il souhaite faire découvrir son talent au public français.