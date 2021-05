Biographie de Delaurentis

Delaurentis - 37 ans de Paris (37)



Titre Interprété "Ring my Bell" - Anita Ward



Chez Delaurentis, la musique est une affaire de famille. Petite, elle accompagnait son papa, pianiste de jazz, lors de ses concerts et à la maison, la jeune fille commence à composer et à développer son propre univers. A l’âge de 19 ans, elle intègre le conservatoire puis la fac en musicologie.

Son véritable déclic musical est arrivé à 24 ans, lorsqu’elle découvre la musique assistée par ordinateur et une machine, appelée « push ». Dès lors, elle se crée un « laboratoire », et y expérimente divers sons, qu’elle mêle à sa voix.



Delaurentis se définit comme une « femme orchestre », capable, grâce à sa machine, de reproduire n’importe quel instrument.

Elle se présente aujourd’hui aux Auditions à l’Aveugle avec son « push », pour faire découvrir son univers au plus grand monde.



Pour les battles, Will Barber et Delaurentis interprètent “Thank You” d’Alanis Morissette. Will Barber sera choisi par sa coach Zazie.