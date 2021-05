Biographie de Delphine

Delphine, 39 ans - Loiret (45)

Delphine est une aventurière ! Géologue, elle est habituée à partir dans des régions hostiles. Elle parvient à continuer à voyager, malgré la naissance de sa fille. Maman attentionnée, elle conserve le goût de l’aventure et de la liberté. Réfléchie et joueuse, cette scientifique n’a pas peur des stratégies. Elle sait que son salut viendra de sa capacité à anticiper et à faire les bonnes alliances.



--> Delphine est la première aventurière à quitter Koh-Lanta Fidji- Emission 1