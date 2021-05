Biographie de Denis Brogniart

Né à Dijon en 1967, Denis Brogniart a toujours voulu devenir journaliste sportif. C'est pour réaliser ce rêve qu'il intègre l'Institut pratique de journalisme (IPJ) à Paris. Son premier stage sera chez TF1, au service des sports dirigé alors par Roger Zabel. Mais c'est à la radio qu'il fait ses premiers pas. En 1990, il rentre à Radio France Normandie avant de rejoindre le service sports d'Europe 1. Ce n'est qu'en 1993 qu'il passe de la radio à la télévision en travaillant pour Eurosport puis pour le service des sports de TF1 à partir de 1999.

Mais c'est avec Koh-Lanta que Denis Brogniart devient l'un des animateurs phares de la chaîne. D'abord voix-off du programme lors de la première saison présentée par Hubert Auriol en 2001, il prend les commandes de l'émission dès la deuxième saison (2002). Denis Brogniart a également été le présentateur de Fear Factor entre 2003 et 2004, émission qui demandait aux invités, célèbres ou pas, de surpasser leurs peurs lors d'épreuves physiques, sportives et même parfois culinaires.

Depuis 2012, il présente le célèbre magazine consacré aux sports mécaniques Automoto sur TF1, d'abord en duo avec Marion Jollès Grosjean, puis seul à partir de 2013. Lors des grands événements sportifs diffusés sur l'antenne de TF1, Denis Brogniart est le pendant à Paris des équipes de journalistes et commentateurs envoyées sur place : lors de l'Euro de football, en 2008, 2012 et 2016, et à l'occasion de la Coupe du monde, en 2010 et 2014, TF1 lui confie les commandes de Téléfoot et de l'émission Le Mag qui revient sur les rencontres disputées et la compétition. Idem en 2007, 2011 et 2015 lors de la Coupe du monde de rugby durant laquelle il présente Télérugby et Le Mag.







Dates-clés

Depuis 2012 : Automoto

Depuis 2008 : Le mag et Téléfoot pendant les grandes compétitions internationales

2008-2009 : Présentateur d'Auto-Critiques sur Eurosport



Depuis 2007 : Le mag et Télérugby pendant la Coupe du monde de rugby

2004-2012 : F1 à la Une lors des Grands Prix européens (avec Marion Jollès depuis 2009)

Depuis 2002 : Koh-Lanta

1999-2002 : journaliste au service des sports de TF1

1993 : journaliste sportif pour Eurosport

1991 : journaliste sportif sur Europe 1