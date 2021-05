Biographie de Denitsa Ikonomova

Championne canadienne amateur et professionnel, championne bulgare dans les danses latines, deuxième en danse moderne, sixième au Championnat mondial de dix danses en 2011. Elle a également été demi-finaliste de la saison 4 de l’émission So You Think You Can Dance au Canada.





Participation à Danse avec les stars :



Denitsa Ikonomova a remporté la cinquième édition de Danse avec les stars aux côtés de Rayane Bensetti.



Denitsa Ikonomova participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Son partenaire est Loïc Nottet.



Pour la deuxième année consécutive, Denitsa Ikonomova a emmené son partenaire à la victoire ! Après Rayane Bensetti en 2014, c'est au bras de Loïc Nottet que la championne de danses latines a remporté la sixième saison de Danse avec les stars, lors de la Finale qui a eu lieu en direct sur TF1, mercredi 23 décembre 2015. Loïc Nottet et Denitsa Ikonomova ont réalisé un parcours hors norme, décrochant même lors de la Finale et pour la première fois dans l'histoire de Danse avec les stars, une note globale de la part des juges de 80 points sur leur chorégraphie devenue mythique, une danse contemporaine sur "Chandelier" de Sia ! Avec huit 10 de la part de Fauve Hautot, Chris Marquès, Jean-Marc Généreux et Pietra, en notes artistiques et techniques, leur contemporain a battu un record jamais égalé.

Denitsa Ikonomova participe à la septième saison de Danse avec les stars. Son partenaire est Laurent Maistret. Ils sont les grands gagnants de cette 6è saison de danse avec les Stars

Pour Denitsa Ikonomova c'est sa troisième victoire consécutive : avant Laurent Maistret, il y a eu la victoire d'avec LoIc Nottet (saison 5) et celle d'avec Rayane Bensetti (saison 4)



Denitsa Ikonomava participe à la huitième saison de Danse avec les Stars avec le Chanteur Sinclair.