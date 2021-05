Biographie de Derya

D’origine turque, Derya est née en France. Elle découvre la musique par l’apprentissage du piano à l’âge de 10 ans. Après avoir pris des cours particuliers, elle entre au Conservatoire de piano de Strasbourg à 14 ans mais c’est seulement au lycée qu’elle commence à chanter. Elle monte un groupe avec ses meilleures amies avec qui elle se produit lors de spectacles de fin d’année.



Depuis un an, Derya a quitté le Conservatoire pour intégrer une école de design afin de devenir architecte d’intérieur.



Si, aujourd’hui, la jeune fille de 19 ans participe à The Voice c’est avant tout pour rendre hommage à sa maman qui l’a toujours soutenue. Elle se présente, accompagnée de son piano, sur la scène des Auditions à l’Aveugle avec un titre de Christine & The Queens et espère convaincre les coachs.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Paradis Perdus » - Christine & The Queens

Derya n'a pas été sélectionnée par Zazie face à MB14 lors de leur battle sur le titre Cry Me a River de Justin Timberlake

VOLEE par Garou !

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Antoine et Marc Hatem "Là-bas" JJ Goldman - talent éliminé