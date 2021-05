Biographie de Devi

16 ans - Bagard (30)



TITRE CHANTÉ : "Say My Name" - Destiny's Child

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE MANON : "Saint Claude" (Christine & the Queens)



Devi a seulement 9 ans quand elle prend goût à la chanson. Elle commence à se produire dans des concours de chant, dès l'âge de 11 ans, et intègre ensuite un groupe de musique pour enfants, avec lequel elle sortira un album et plusieurs singles. Devi est influencée par l'univers pop-rock et particulièrement par son artiste favori, Bruno Mars.

Elle suit The Voice depuis la première saison et ne pensait pas avoir le niveau pour y participer.

Ravie d'être dans la cour des grands, elle espère pouvoir prendre de l'assurance sur scène. Si, avant tout, The Voice est un véritable challenge pour elle, sa participation est également une façon de rendre fier ses parents qui ont toujours été présents à ses côtés.