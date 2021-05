Biographie de Diego Moraes

36 ans - 18 ans d'expérience

Tatoueur brésilien installé en France depuis 14 ans, Diego baigne dans le tatouage depuis son plus jeune âge. Ses frères et son cousin sont tous tatoueurs au Brésil ou en Europe et, lui aussi, a fini par en faire son métier.

Formé au Brésil puis en France par le célèbre TIN-TIN, Diego a ouvert son shop dans le sud de la France il y a 4 ans. Diego est un garçon sympathique, souriant, patient, très à l’écoute de ses clients, parfois un peu trop d’après lui…mais avoue, toujours avec le sourire, qu’il est devenu très « français » : il râle beaucoup !

Son accent brésilien apporte de la chaleur, redonne le sourire et participe indiscutablement à son charme ravageur !



SON STYLE : LE RÉALISME & LE JAPONAIS

Sa spécialité : le réalisme qui lui vaut d’être un des tatoueurs les plus réputés et respectés.

Il fait très peu de couleurs, principalement du noir et gris. Il affectionne particulièrement les statues, les têtes de mort et les fleurs.

Il se diversifie de plus en plus en se tournant vers les origines du tatouage traditionnel : le Japonais.