Biographie de Diem

25 ans - Bourg-la-Reine (92)



TITRE CHANTÉ : "Can't Hold Us" - Macklemore & Ryan Lewis

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE VICTORIA ADAMO : "Bang Bang" (Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Ma Benz" (NTM reprise par Brigitte)



Dès l'âge de 4 ans, Diem pousse la chansonnette au point d'exaspérer ses parents. Elle commence la musique par une formation classique au conservatoire à 6 ans. Cependant, c'est en découvrant Missy Eliott au collège que Diem a une révélation et tombe amoureuse de la " Black Music ". Beyoncé, Ella Fitzgerald ou encore Louis Armstrong, autant d'artistes qui la poussent dans sa singularité.

Chanteuse, rappeuse, bassiste, elle aime revisiter et réinterpréter des morceaux.

Ses parents, au début réticent à ce choix de carrière, la soutiennent aujourd'hui sans équivoque. The Voice est, pour Diem, l'opportunité d'affirmer sa personnalité, de prendre son envol et de quitter le cocon familial.