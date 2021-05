Biographie de Dilomé

Dilomé - 22 ans de Villy sur Morin (77)



Titre Interprété à son audition à l'aveugle "Madame Rêve" - Alain Bashung





C’est à l’âge de 6 ans, dans un club de vacances, que Dilomé a un déclic pour la musique. Mais dans sa famille, les études restent la priorité, alors, après avoir obtenu son baccalauréat, le jeune homme intègre une école d’architecture, tout en continuant à chanter, seul, dans sa chambre.

Très vite, il se rend compte qu’il veut vivre de sa passion et décide de tout arrêter pour se consacrer pleinement à la musique. Déterminé, Dilomé quitte la région parisienne pour s’installer à Montpellier et commence à chanter dans la rue.



En participant à The Voice, Dilomé monte pour la 1ère fois sur scène, avec des musiciens. Stressé mais passionné, il a choisit d’interpréter un titre d’Alain Bashung, « Madame Rêve » pour convaincre les coachs et transmettre des émotions.

Emmy Liyana VS Dilomé - « L’aigle noir » (Barbara) (Saison 6) --> volé aux battles par M Pokora

Dilomé – « Human » (Rag’N’Bone Man) (Epreuve Ultime - Saison 6) --> Dilomé qualifié pour les directs par son coach M Pokora



Direct 1 du 20 mai 2017 : Dilomé interprète un titre de Florent Pagny « Savoir Aimer »