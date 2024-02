Djawad, interprété par David Baiot, est le grand amour de la vie d’Estelle. Loyal, il est doté d’une personnalité charismatique et chaleureuse. Il est également prêt à tout pour ses proches. Il a souvent été impliqué dans des affaires liées au milieu criminel et tente constamment de se racheter et de mener une vie meilleure.