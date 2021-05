Biographie de Djeneva

Djeneva n’a que 18 ans mais déjà 10 ans d’expérience dans le monde de la musique. Dès l’âge de 8 ans, elle décroche le rôle de Nala dans la comédie musicale «Le Roi Lion»; rôle qu’elle tiendra pendant 2 ans. Suite à cette aventure, elle se fait repérer par un producteur. Alors qu’elle est sur le point de signer dans un label, les choses ne se passent pas comme elle espérait. Après cette malheureuse expérience, Djeneva perd confiance en elle, se sent «détruite» et décide donc de faire une pause. Aujourd’hui, la jeune fille a retrouvé l’énergie débordante qui la caractérise. Déterminée, elle considère « The Voice » comme un moyen de repartir à zéro et de reprendre confiance en ce qu’elle fait : chanter.





Auditions à l’aveugle :

Chained to the rhythm – Katy Perry