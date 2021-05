Biographie de Djibril Cissé

Figure du football français et européen au poste d’attaquant, Djibril Cissé fut l’un des piliers de l’Equipe de France avant de briller en Angleterre, où il a notamment remporté la Ligue des Champions avec le Liverpool FC en 2005. Compétiteur dans l’âme, le joueur aux quarante-et-une sélections internationales va troquer ses crampons contre des chaussures de danse..

Après David Ginola lors de la première saison, un deuxième footballeur va participer à l'émission Danse Avec Les Stars : il s'agit de Djibril Cissé, âgé de 33 ans.

Une longue et riche carrière

Né le 12 août 1981 à Arles, Djibril Cissé débute le football dès son plus âge. Il arrive au centre de formation de l'AJ Auxerre en 1998 et un an plus tard, le 20 mars 1999, il débute en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain.



Couvé par Guy Roux, l'emblématique entraineur auxerrois, Djibril Cissé devient une star de la Ligue 1, terminant meilleur buteur du championnat en 2002 et 2004, remportant également la Coupe de France en 2003. Il quitte Auxerre à l'été 2004 pour rejoindre le club mythique du Liverpool FC en Angleterre. Avec les Reds, Cissé gagne la Ligue des Champions et la Coupe d'Angleterre en 2005. Cissé portera ensuite le maillot de l'Olympique de Marseille (2006-2008), Sunderland (2008-2009), du Panathinaïkos (2009-2011), de la Lazio de Rome (2011-2012) ainsi que celui des Queens Park Rangers (2012-2013).



En 2013, Djibril Cissé jouera dans des championnats exotiques comme la Russie et le Qatar avant de finir sa carrière en France, à Bastia, entre janvier 2014 et mai 2015. Cissé a également porté à 41 reprises le maillot de l'équipe de France, marquant 9 buts et participant à la Coupe du monde en 2002 et 2010 et remportant la Coupe des Confédérations en 2003.

De graves blessures

Mais la carrière de Djibril Cissé a surtout été marquée par de graves blessures : une fracture du tibia-péroné le 30 octobre 2004 lors d'un match contre Blackburn puis une deuxième lors d'un match amical de l'équipe juste avant la Coupe du monde 2006. Malgré ces coups du sort, Djibril Cissé est toujours revenu sur les terrains. Avec son mental d'acier, ce père de quatre enfants sera un candidat redoutable dans Danse Avec Les Stars 6.



Djibril Cissé participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Sa partenaire est Silvia Notargiacomo.



Twitter

@DjibrilCisse