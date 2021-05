Biographie de Djibril Cissé

A bientôt 34 ans, Djibril Cissé peut s’enorgueillir d’une belle carrière de footballeur, qui l’a mené dans les plus grands clubs français et européens comme l’AJ Auxerre, l’Olympique de Marseille ou encore le Liverpool FC avec qui il remporte la Ligue des Champions en 2005. Il a également porté les couleurs de la France lors de 41 sélections avec les Bleus. L’année dernière, à 33 ans et en fin de contrat avec Bastia, Djibril Cissé, a annoncé sa retraite sportive à l'issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Après seize ans passés dans le monde du foot, ce personnage atypique et attachant a eu une carrière bien remplie et a fait preuve d'un mental à toute épreuve pour rester au plus haut niveau.



Son palmarès a fait de lui un joueur respecté et ses blessures lui valent l’admiration et le respect de tous, du fait d’un retour au meilleur niveau dans la compétition. Son incroyable volonté et sa forte personnalité lui valent d’être qualifié d’incassable. Des qualités qui seront un incontestable atout pour aborder le challenge que représente Danse avec les stars – Saison 6.



Plutôt adepte d’un style qui lui est propre, Djibril a également développé une passion pour le stylisme. Passion qui s’est concrétisée en 2012 avec le lancement de sa marque de vêtements prêt‐à‐porter Mr Lenoir. En 2015, c’est un tout nouveau challenge qui l’attend avec sa participation à la saison 6 de Danse avec les stars.



Djibril Cissé participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Sa partenaire est Silvia Notargiacomo.





