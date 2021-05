Biographie de Dodie

42 ans - 21 ans d'expérience

SON STYLE : ORNEMENTAL & FLORAL

Dodie est une tatoueuse rockeuse !

Elle a réussi à se faire un grand nom dans l’univers du tatouage en créant son propre style, ornemental et floral, féminin et délicat, mariant fleurs et dentelles.