Biographie de Drea Dury

D’origine colombienne, Dréa Dury se passionne pour la musique dès son plus jeune âge. Grâce à un système qui favorise les activités extra-scolaires, elle découvre le chant et se produit très vite sur scène. A partir de 15 ans, elle participe avec succès à de nombreux concours dans son pays natal. Pragmatique, la jeune fille considère la musique comme une passion et décide, à 18 ans, de partir faire des études de design industriel en Belgique. Aujourd’hui, cette jeune auteur-compositrice sait qu’elle veut faire de la musique son métier. Débordante d’énergie lorsqu’elle est sur scène, Dréa veut surprendre les coachs avec un style « reggae / rap » et faire danser le public.

Auditions à l’aveugle :



« Rude boys » - Rihanna