Biographie de Dylan

DYLAN - 12 ANS - SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (78)





TEAM PATRICK





Dès son plus jeune âge, Dylan est attiré par les activités artistiques; il commence par la danse mais très vite se prend de passion pour le chant. Chez lui, The Voice est une tradition familiale. En 2016, il découvre Slimane, gagnant de la saison 5. Lui qui, d’habitude, ne jure que par les chanteurs américains tels que Michael Jackson ou Beyoncé, devient fan de l’artiste français. Et ce sera Slimane en personne qui lui annoncera sa sélection à The Voice Kids. Pour son Audition à l’Aveugle, Dylan va même jusqu’à interpréter le titre « Adieu » de son idole « Je suis le parolier de Slimane, je veux raconter son histoire ». Il espère suivre ses pas, et connaître le même parcours que son idole dans l’aventure The Voice Kids.





AUDITION A L'AVEUGLE

SLIMANE - "Adieu"





BATTLES :

JENIFER - "Donne-moi le temps"





DEMI-FINALE :

ZAZ - "Eboulouie par la nuit"