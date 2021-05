Biographie de Dylan

DYLAN - 14 ANS - SEIGNOSSE (40)





TEAM JENIFER





Entre son père californien, qui ne jure que par Neil Young, et sa mère, fan de Foo Fighters, Dylan a naturellement été attiré par la musique dès son plus jeune âge, mais c’est d’abord l’envie de jouer de la guitare qui naît en lui, il a à peine 10 ans. Il commence par la guitare électrique, puis le ukulélé et progressivement décide d’assumer sa voix. En CE2, alors qu'il chante lors de la kermesse de l’école, Dylan s’éclate face au public. Depuis, il en est convaincu : son avenir se fera dans la musique. Surfeur, skateur et même golfeur, Dylan est un enfant curieux Participer à "The Voice Kids" représente pour lui avant tout, l’occasion de s’éclater avec des musiciens professionnels et de montrer de quoi il est capable. Pour son Audition à l’Aveugle, Dylan va interpréter une chanson de Florence & the Machine « Cette chanson, elle envoie du pâté!! Je la vois comme une compet’ de surf, l’important c’est d’être content de soi et puis ça parle d’amour…qui sait, j’aurais peut-­‐être la chance du débutant!?! »





AUDITION A L'AVEUGLE :

FLORENCE AND THE MACHINE - "You've got the love"





BATTLES :

ESTELLE FT KANYE WEST - "American Boy"