Biographie de Dylan

23 ans, Luxembourg, Mannequin,



En tant que compétiteur Dylan a très mal vécu son élimination au bout de seulement 3 jours d’aventure ! Il n’était pas complétement prêt, et s’est fait surprendre par la vie en communauté ! Quand on vit à plusieurs, on ne peut pas être un chien fou solitaire ! Sortir le premier, quand on a le physique pour aller loin, c’est rageant !

Aujourd’hui Dylan a muri, il a compris ses erreurs et ne compte pas laisser passer cette seconde chance ! Il a été piqué dans son orgueil, et il est prêt à tout pour prouver qu’il peut gagner Koh Lanta !

Dylan quitte l'aventure au 7è épisode, éliminé lors d'une épreuve éliminatoire immédiate.

Toutefois, il fait partie du jury final qui a pour mission de désigner par vote le grand gagnant de ce combat des héros.



Son parcours précédent :

22 ans - Luxembourg - Koh Lanta Cambodge 2017, éliminé au 3ème jour

Ce beau gosse a tout pour lui, ou presque ! Mannequin, agent immobilier dans l’agence de son père, Dylan est ambitieux et trace sa route. Mais ça ne lui suffit pas… Malgré son jeune âge, ce jeune Luxembourgeois est un dur au mal, et un ancien militaire qui mise tout sur les difficultés de Koh-Lanta. Il a toutes les capacités pour aller très loin dans l’aventure.