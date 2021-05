Biographie de Dylan Moreno

Dylan Moréno (Joaquim Fossi)

Petit fils de Roch Moréno

Fils de Sylvain et Christelle Moréno

Frère jumeau de Jessica et grand frère de Betty Moréno

Ado à conneries. Avec sa sœur, ce sont les jumeaux diaboliques prêt à tout et ne se rendent pas compte qu’ils font parfois de la peine à la petite Betty. Mais comme pour tout bon Moreno qui se respecte, la famille, c’est sacré. Si lui peut se moquer de ses sœurs, les autres n’ont pas intérêts à les toucher. C’est un vrai grand-frère. Pas un intello, ni un bon élève, mais un gamin débrouillard et marrant.

SA BACK-STORY





Il se fait interroger par Karim au sujet de la drogue dans le punch lors de la soirée du club nautique.





Il est là pour soutenir Betty lors du concours de talent.





Avec Jessica, ils décident d’organiser une soirée « à l’américaine » pour gagner de l’argent. Ils font payer leurs amis pour être sur la liste des invités. Ils réussissent à récolter une grosse somme. Mais Dylan se fait raquetter l’argent en voulant acheter de l’alcool pas cher. Ils essaient de regagner cet argent en jouant au poker en ligne mais cela ne fonctionne pas. Ils décident alors de prendre un crédit au nom de leur père. Mais Christelle les grille et les punit. Au final, la fête se fait sans eux.





Dylan ne supporte pas la prof de maths qui l’engueule sans cesse. Avec l’aide de Jessica et Maxime, il vandalise le casier de la prof et lui vole son carnet contenant des dessins et photos intimes. Dylan en profite pour se moquer encore plus d’elle et diffuse sur internet les photos compromettantes.





Dylan est à fond dans le jeu de l’ange, jeu qui l’a encouragé à harceler Audrey Beltram, sa prof de maths. Mais quand il apprend qu’elle s’est suicidée, Dylan culpabilise. Le master qui dirige le jeu, le pousse à se dénoncer à la police. Il va donc voir Karim et lui explique que c’est lui qui avait mis les photos compromettantes de sa prof en ligne.





Jessica trouve le jeu débile, lorsqu’il se met en danger, elle va le dénoncer à sa mère. Christelle lui interdit de jouer et envoie un message au Master pour le faire sortir du jeu. Il reçoit alors des menaces du Master, il n’est pas si simple de quitter le jeu. Quand Christelle est victime d’un léger accident, Dylan prend peur et décide de revenir dans le jeu.





Pendant ses deux semaines de vacances Dylan est puni : il n’a plus droit au portable, à l’ordinateur, ni à la télé. Il cherche donc tous les moyens pour rendre sa mère folle afin qu’elle lève la punition. Il décide d’acheter une mygale ce qui terrorise Christelle. Mais l’animal disparait rapidement, il la cherche partout pendant que Christelle jubile : en réalité Sylvain l’a jeté dans les toilettes.





Dylan voudrait faire faire l’un de ses devoirs par « Le cerveau », il en parle à Jessica. Jessica lui propose de lui faire un tarif. Il découvre que « le cerveau » est en réalité Betty. Il est vexé que Betty lui ait fait payer son devoir, elle lui raconte le mensonge de Jessica. Il lui révèle qu’elle s’est fait duper par leur soeur. Betty décide de virer Jessica et d’engager Dylan à sa place. Betty prend de l’assurance et se la joue bad-ass avec Dylan. Des élèves s’en prennent à eux. Heureusement, Jessica est là pour les défendre. Sandrine finit par tout découvrir et prévient Christelle et Sylvain.





Dylan aide Bart qui est inquiet à l’idée de coucher pour la première fois avec Sara. Mais il s’avère que Dylan n’est pas tellement plus doué que Bart.





Pour aider son pote Bart à s’améliorer sexuellement avec Sara, il le convainc de payer une call girl qui lui donnera des conseils.





Persuadé un temps qu’il est surdoué, il réussit à convaincre son père et s’en sert pour échapper aux tâches ménagères. Mais il se fait griller par Jessica.





Alors que Christelle a accepté de garder Nina, Dylan se bat avec Jessica pour s’occuper du bébé. Lors d’une promenade en poussette avec Nina, Dylan se fait kidnapper par Angelina et Rafael. Il se montre très malin et courageux en réussissant à décrire l’endroit où ils se trouvent au téléphone, ce qui permet à la police de les sauver.





Lors de la préparation du diner du réveillon, il est chargé de s’occuper de la dinde mais rapporte une poule vivant à la place. Personne n’a le courage de tuer l’animal, le diner sera donc végétarien.





Avec Jessica, il n’ose pas demander de l’argent à leurs parents pour payer leur voyage scolaire à Rome, car leurs finances sont au plus bas. Or les frais ont déjà été avancés et leur billet ne peuvent pas être annulés sans annuler ceux des autres élèves. Ils essayent donc de se faire priver de voyage par Madame Nabel sans succès. La prof finit par trouver un sponsor pour le voyage mais la classe devra organiser une exposition géante en contrepartie.





Dylan se met à déprimer au sujet de son avenir et de ses notes catastrophiques. Bart lui conseille alors de s’intéresser aux filles pour lui remonter le moral, une certaine Vanessa en pincerait pour lui. Mais lors de leur rendez-vous, Dylan n’assure pas du tout, c’est un échec. Jessica le console et le pousse à rencontrer des filles sur une appli. Avec l’aide de sœur, il commence alors à discuter avec une certaine Eva.





Il découvre sa sœur au plus mal juste après son agression. Il comprend rapidement que Jessica ne dit pas tout au sujet de son agression. Il finit par lui faire cracher le morceau : elle a été agressée sexuellement mais refuse de lui donner des détails. Il culpabilise de ne pas avoir été là pour la protéger et la pousse à dire la vérité. Lorsque sa sœur fait une crise de panique, Dylan ne tient plus et dit la vérité à sa mère au sujet de son agression.





Ses parents lui demandent de veiller sur sa sœur au lycée. Dès lors, son soutien envers sa sœur s’avère sans limites. Il est furieux lorsqu’elle fait sa TS : il ne se serait pas remis de sa mort. Quand il apprend que ses parents s’apprêtent à vendre leurs alliances pour payer les frais d’avocat de Jessica, il décide de vendre sa console pour leur épargner ce sacrifice.





Révolté par le fait que Jérôme ne soit toujours pas inculpé pour l’agression de sa sœur, il se rend dans son bureau, le menace avec un couteau et le ligote pour le contraindre à écrire des aveux. Mais à ce moment-là, Karim arrive et arrête Dylan. Il est conduit dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Se sentant coupable de ce qui arrive à son frère, Jessica accepte de faire est excuses publiques envers Jérôme pour qu’il retire sa plainte et que Dylan soit libéré. Mais une fois libéré, Dylan est énervé que sa sœur ait accepté ce marché.