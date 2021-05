Biographie de Eddy Vallorta

Eddy Vallorta (Loris Freeman)

Fils de Léonard et Elisabeth Vallorta

Beau-frère de Flore Vallorta (veuve de son frère Fabrice)

Oncle de Bart Vallorta

Un dandy un peu loser. Intelligent, charmant, mais profondément malheureux. Fragile psychologiquement, il boit, vit au crochet de ses parents et continue à chercher l’amour de son père, qu’il ne trouvera jamais. Il a toujours été considéré par son père comme moins bien que Fabrice, l’héritier et son frère disparu. Très protecteur avec les gens qu’il aime. Un très bon oncle pour Bart, qu’il aime et protège. Il aime Flore, la veuve de son frère, depuis des années.

Eddy a toujours été moins bien considéré que Fabrice, son grand-frère, brillant et talentueux, celui qui un jour reprendrait le domaine. Léonard a toujours complètement dénigré son cadet qu’il considérait comme un perdant. Sa mère, au contraire, consciente de ce désamour paternel, l’a couvé et surprotégé, le jugeant très fragile. La mort de Fabrice a été un tournant radical dans la vie d’Eddy. Son désespoir s’est mué en dépression, le conduisant en hôpital psychiatrique quelques temps.

Le jour de l’accident, c’est lui qui conduisait, il se sent donc terriblement coupable et son père ne perd pas une occasion de le lui rappeler. Lorsqu’il apprend que Flore est enceinte, il se jure de tout faire pour la protéger elle et cet enfant comme l’aurait fait Fabrice s’il avait été en vie.





SA BACK-STORY





C’est Eddy qui a posé la bombe sous le bateau d’Anna, dans le but de l’écarter définitivement de Bart (et de protéger Flore et son secret). Eddy pense d’abord avoir réussi à écarter Anna. Mais se rendant compte qu’Anna est encore en vie et qu’elle commence petit à petit à retrouver la mémoire, il va tenter de la tuer à nouveau : mais elle s’en sort indemne.







Eddy nourrit le fantasme de partir avec Flore, dont il pense qu’elle l’aime, et Bart, pour former à eux trois la famille dont il rêve. Mais Flore le rejette et Eddy vrille : il tue Martin qui commençait à trop s’approcher de la vérité, enlève Bart et Anna pour contraindre Flore à le suivre.





Mais quand Karim retrouve Bart et Anna, Eddy s’échappe. Il est finalement arrêté au Mas des Vallorta – malgré les tentatives d’Elisabeth pour le protéger. Devenu complètement fou, Eddy est envoyé en HP.





Eddy ne supporte pas être enfermé à l’hôpital psychiatrique. Elisabeth vient régulièrement le voir et lui promet qu’elle va trouver un moyen de le faire sortir.





Elisabeth profite du vrai Mathieu Vannier pour qu’il l’aide à faire évader Eddy et qu’ainsi mère et fils puissent partir ensemble. Mais Eddy ne veut pas s’en aller sans Flore. Lorsqu’il la voit avec Grégory, il ne le supporte pas et disparait. Léonard le retrouve au bord de l’étang, où ils allaient pêcher lorsqu’il était enfant. Eddy supplie son père de le tuer mais Léonard en incapable. De rage, Eddy arrache l’arme des mains de son père et le menace. Il est stoppé par Grégory qui dans leur lutte est blessé. Eddy en profite pour s’enfuir.