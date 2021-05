Biographie de Edouard Edouard

Edouard Edouard est un auteur, compositeur et interprète. Le chant arrive un peu par hasard dans sa vie, il y a 10 ans, lorsque des copains de lycée sont à la recherche d’un tromboniste et chanteur. Ce passionné de la langue française aime manier les mots et raconter des histoires. C’est donc naturellement qu’il commence à écrire et composer. Depuis, il a toujours eu des groupes avec lesquels il n’interprète que ses compositions. En participant à The Voice, Edouard Edouard se lance un challenge en interprétant, pour la première fois, une chanson qui n’est pas un de ses propres titres. Il se présente sur la scène des Auditions à l’Aveugle avec une version personnelle de « Si tu m’aimes encore » de Nino Ferrer, artiste qui l’inspire.

Auditions à l’aveugle :



"Si tu m’aimes encore" – Nino ferrer