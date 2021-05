Biographie de Eléa





Née dans une famille de musiciens amateurs, Eléa chante depuis toute petite, tout d’abord dans sa chambre puis elle décide de prendre des cours. Très active, la jeune fille pratique le football et l’athlétisme, mais sa véritable passion sont les animaux, et plus particulièrement son chien Yuka qui ne la quitte presque jamais. Plus tard, Eléa rêve de devenir ostéopathe pour animaux. Fan de l’émission, Eléa se présente aux Auditions à l’Aveugle pour avoir l’avis de professionnels . Elle interprète une chanson que son papa lui a fait découvrir toute petite « Les Moulins de mon cœur » de Michel Legrand.





AUDITION A L'AVEUGLE :

MICHEL LEGRAND - "Les moulins de mon coeur"





BATTLES :

LP - "Lost on you"