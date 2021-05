Biographie de Elisabeth Vallorta

Elisabeth Vallorta (Laure Killing)

Femme de Léonard Vallorta, maire de Sète

Mère d’Eddy Vallorta et feu Fabrice Vallorta

Belle-mère de Flore Vallorta (veuve de son fils Fabrice)

Grand-mère de Bart Vallorta

Femme intelligente et déterminée mais dépressive depuis la mort de son fils, Fabrice. Elle est restée avec un mari qu’elle n’aime plus depuis longtemps pour ne pas briser davantage sa famille. Un côté sombre qui prend parfois le dessus. Grand-mère aimante.

Contrairement à Léonard, Elisabeth, née Debruyne, est issue de la grande bourgeoisie Sétoise. Côté face, c’est une belle femme énergique et une mère de famille aimante, qui a toujours mis un point d’honneur à faire passer la carrière de son mari et l’avenir de ses enfants avant tout. Appréciée pour son sens de l’accueil lors des réceptions mondaines, son empathie lors des événements caritatifs et sa capacité à créer de la sympathie, elle possède toutes les qualités apparentes d’une « première dame » idéale. Un rôle qu’elle tient avec efficacité depuis des décennies.

Pourtant, cette femme de l’ombre a dû dans sa vie de mère et d’épouse avaler de nombreuses couleuvres. Elle a ainsi dû fermer les yeux sur les infidélités récurrentes de son mari, préférant au scandale le souci de sauvegarder les apparences et l’unité de sa famille.





SA BACK-STORY





A l’annonce de la mort de Thierry Robert, Elisabeth fait une tentative de suicide, sauvée in extremis par Flore.





Elisabeth constate un rapprochement entre Flore et son fils Eddy ce qu’elle ne voit pas d’un très bon oeil et s’inquiète de voir son fils manipuler. Elle tente donc de les séparer ce qui produit l’effet inverse.





Lorsqu’elle apprend que le poseur de bombe sur le bateau d’Anna n’est autre que son fils Eddy, elle fait tout pour le protéger et l’aide à se cacher. Elle lutte contre Léonard qui lui veut que leur fils se rende.





Elle va finir par tenter de tuer Léonard en lui tirant dessus.





Sa patience concernant Léonard a fini par atteindre ses limites. Elle qui s’est toujours sacrifiée pour protéger les siens, n’a pas supporté la trahison de trop de son mari : il lui a tout pris son amour et ses 2 fils, elle va donc tout lui prendre. La vengeance est un plat qui se mange froid, et le maire de Sète va l’apprendre à ses dépens, de la part de celle dont jamais il n’aurait pensé qu’elle pourrait un jour se retourner contre lui.





Elle tente de tuer Léonard mais rate son coup. Lorsque Léonard envisage de céder la gestion du domaine à Grégory, elle fait tout pour faire sortir Eddy de l’hôpital psychiatrique pour qu’il puisse récupérer ce qui lui appartient, le domaine.





C’est elle qui annonce à Léonard la mort de son ancienne secrétaire et maîtresse : Sophie Turquéty. Elisabeth l’avait fait renvoyer de la mairie quand elle a appris leur liaison. Elle le confronte à ce sujet et le couvre auprès de la police quand il est soupçonné de son meurtre. Plus tard, elle est outrée quand Bart prend la décision de quitter le Mas, suite à ces nouveaux scandales. Elle essaye de le faire changer d’avis, mais rien y fait, Bart est braqué.





Karim et Lucie la soupçonnent un temps d’être la meurtrière de Sophie Turquéty. Même Léonard finit par se poser la question. Elisabeth se sent seule et a le sentiment d’avoir raté sa vie quand le sérial killer s’en prend à elle et la tue en lui administrant des bêtabloquants. Son cadavre est retrouvé sur la Marina par Bart et Maxime.