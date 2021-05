Biographie de Elise Melinand

Elise MELINAND - 24 ans de Paris (75)



Titre interprété : "You are the one that I want" - Grease



Née dans une famille d’artistes, Elise a toujours baigné dans cet univers. C’est à l’âge de 4 ans, lorsqu’elle chante pour la 1ère fois devant un public dans un club de vacances, qu’elle a un déclic. Très émue après sa prestation, la jeune fille sait qu’elle veut continuer dans la chanson.

Elle rentre au Conservatoire, à 8 ans, pour y apprendre le violoncelle, tout en continuant de chanter, en parallèle, dans sa chambre. Et c’est tout naturellement qu’après son bac, elle décide de partir à Berlin, où elle prend goût à la musique électronique.



Depuis 2 ans, cette toute jeune maman est revenue en France. Elle continue de travailler sur ses projets personnels et compose des musiques de publicité.

La voix d’Elise est singulière, comme une voix d’enfant. Pendant longtemps, elle a été complexée, mais aujourd’hui elle l’assume enfin; sa voix, « soit on l’aime soit on la déteste ».



Grâce à The Voice, la jeune femme, qui n’a jamais pris de cours de chant, souhaite en apprendre plus sur sa voix et l’améliorer au contact de professionnels.



Pour les battles, Marvin Dupré et Elise Melinand reprennent « Fast Car » de Jonas Blue ft. Dakota. Marvin sera choisi par son coach Mika.