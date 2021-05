Biographie de Elodie

Elodie a 30 ans et vit en région parisienne.



Elle est naturopathe et célibataire depuis un an et demi.



Directe et spontanée, Elodie aime les choses simples et recherche l’homme qui saura la sécuriser.







Trait de personnalité : Naturelle.





Son homme idéal : Un homme charismatique, fiable et protecteur.





Son atout pour séduire le Bachelor : Son ouverture d’esprit.