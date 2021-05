Biographie de Elodie Gossuin

Plus jeune, Elodie Gossuin se destinait à une carrière d’infirmière. Mais ça, c’était avant qu’elle ne collectionne les titres de reine de beauté. Pour la Picarde, cela commence lorsqu’elle est couronnée Reine du Muguet de Compiègne en mars 2000. Ensuite, tout s’enchaîne très vite, elle devient Miss France en 2001, à tout juste 20 ans, puis Miss Europe. Avant de transmettre sa couronne à Sylvie Tellier, Elodie Gossuin décide d’abandonner ses études d’infirmière pour se lancer dans l’audiovisuel. Elle devient animatrice sur TF6, puis chroniqueuse dans l’émission Touche pas à mon poste et enfin animatrice dans la matinale Manu à la radio sur NRJ. L’ambassadrice de beauté s’essaye même à la télé-réalité en intégrant La Ferme Célébrité sur TF1, en 2004. Elodie Gossuin a aussi eu une carrière politique, à deux reprises elle a été conseillère régionale en Picardie. Les années ont passé et depuis deux ans maintenant, elle anime la matinale de RFM. Récemment elle a aussi présenté l’émission culinaire Un chef à l’oreille sur France 2…Côté vie privée, les journées de l’ancienne Miss semblent également très chargées puisqu’elle est l’heureuse maman de quatre enfants, deux paires de jumeaux. En intégrant l’aventure Danse avec les stars c’est donc un énième défi que se lance l’ancienne Miss France.