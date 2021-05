Biographie de Elodie

Célibataire depuis 1150 jours

Extravagante, drôle, attachante et franche, Elodie est insatiable de nouvelles aventures. Le coeur brisé plus d’une fois, elle a du mal à faire confiance aux hommes. En couple, elle n’aime pas les règles et a besoin de se sentir libre, ce qui a le don d’agacer ses compagnons.

Elodie arrivera-t-elle à se remettre en question ?

