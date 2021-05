Biographie de Elodie

ÉLODIE - 11 ANS - BÉZIERS (34)



C’est tout à fait par hasard que Elodie, 11 ans se prend de passion pour le chant. Dans un premier temps, la jeune fille chante seule, dans sa chambre et il y a un an et demi, elle passe une soirée karaoké en famille. C’est une révélation pour tout le monde.

Très enthousiastes, ses parents décident alors de l’inscrire à des cours de chant. The Voice Kids est le 1er concours auquel Elodie participe.

La jeune sudiste espère toucher les coachs et le public avec le titre « Listen » de Beyoncé.