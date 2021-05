Biographie de Elsa Esnoult

Comédienne, chanteuse et auteur-compositeur, Elsa Esnoult est une artiste à part entière, sensible et dynamique à la fois, à la voix puissante et sensuelle. Elle est très vite devenue l’idole de toute une génération. Dès l’enfance, ses seules passions sont la comédie et la chanson. Après l’obtention de sa licence d’anglais à la Sorbonne, elle poursuit ses études dans une école de cinéma.



Elle démarre alors une carrière de comédienne d’abord dans Chante, Clem ou encore Dreams, une série musicale. Par la suite, elle obtient le rôle de Fanny dans Les Mystères de l’Amour, la série phare de TMC aux côtés d’Hélène Rollès et Patrick Puydebat. Très vite, Elsa Esnoult en devient un des personnages principaux et son histoire d’amour avec Christian (Cricri d’amour interprété par Sébastien Roch) passionne les téléspectateurs.



Côté musique, Elsa Esnoult écrit et compose depuis toujours. Chacun de ses albums est devenu Disque d’or et ses clips totalisent déjà plus de 50 millions de vues ! Plus de 550 000 fans la suivent sur Facebook, près de 200 000 sur Instagram et sa chaîne VEVO compte plus de 100 000 abonnés ! C’est en septembre 2014 qu’elle sort son premier album Pour toi avec des chansons qu’elle a créées dans la série Les Mystères de l’Amour mais également des titres qu’elle a écrits et composés. Le succès est immédiatement au rendez-vous.



Deux ans plus tard, Elsa Esnoult compose la plupart des titres de son second opus « tout en haut » avec des titres imparables. Encore une fois cet album est disque d’or. En avril 2018, son troisième album 3 confirme son talent à la fois d’interprète et d’auteur-compositeur. C’est à Nashville, la "Music City", qu’elle est allée enregistrer les bases rythmiques de ses nouvelles chansons avec les meilleurs musiciens du moment. Dès sa sortie, l’album se place parmi les meilleures ventes Françaises et est rapidement couronné, comme les deux premiers, par un troisième disque d’or. Son prochain album 4, dont la sortie est prévue en France le 23 août et aux Etats-Unis en 2020, est déjà en tête des précommandes.



Elsa Esnoult est allée à la rencontre de son public avec une première tournée triomphale qui s’est achevée par un Zénith de Paris plein à craquer en mars dernier. Enfin, son premier livre autobiographique Le rêve d’une vie s’est retrouvé propulsé dans les meilleures ventes dès sa sortie. Aujourd’hui, Elsa Esnoult va découvrir une nouvelle discipline avec Danse avec les Stars ! Au-delà de l’expérience humaine, elle compte sur sa motivation, sa volonté et son amour de la musique et du spectacle pour aller le plus loin possible dans cette aventure.