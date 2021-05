Biographie de Elsa Fayer

Après son diplôme à l'EFAP (Ecole de formation des Attachés de Presse) en 1997, Elsa Fayer a véritablement débuté sa carrière au sein du groupe M6, pour la chaîne FunTV en 1999. En 2003, elle est en coulisses de la "Nouvelle Star" sur M6 pour soutenir les candidats avant et après leurs passages sur scène. C'est aussi en 2003 qu'elle débute au sein de la bande de Laurent Ruquier, intégrant ses équipes de testeurs sur "On a tout essayé" sur France 2, et "On va s'gêner" sur les ondes d'Europe 1. Cette collaboration, très fructueuse, durera plusieurs saisons.

En 2010, TF1 lui confie les rênes de "Qui veut épouser mon fils", un programme qui a connu sa quatrième saison en 2014. En fin d'année 2016, elle présente au côté de Christophe Beaugrand "La Villa, le débrief" sur NT1. Et en janvier 2017, Elsa Fayer est à la présentation d'un nouveau concept inédit en France : "C'est le bouquet", un concours destiné aux fleuristes.



Depuis juillet 2017, Elsa FAYER présente le jeu de dating "10 COUPLES PARFAITS", un programme adapté du format américain "Are you the one ?" sur TFX. 10 femmes et 10 hommes célibataires ont été choisis pour former 10 couples parfaits ! Physique, intérêts, hobbies, ambition professionnelle, caractère… Chacune de ces facettes de leurs personnalités a été passée au crible grâce à des études de personnalités et comportementales. Un seul objectif : identifier les 10 couples parfaits ! Elsa présente cette émission également en 2018, 2019 et 2020.

Elsa Fayer présente également le Loto et l'Euro millions sur TF1.