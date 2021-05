Biographie de Elsa Roses

Elsa Roses - 19 ans de Cocheren (57)



Titre Interprété "Somewhere Ony We Know" - Keane





Née dans une famille de musiciens, Elsa Roses commence la musique dès l’âge de 5 ans, en entrant au conservatoire pour y apprendre le violon.

C’est lorsqu’elle se met à la guitare, à 15 ans, qu’elle découvre le chant mais de nature très timide, la jeune fille ne chante qu’en cachette dans sa chambre. Même devant ses parents, elle n’ose pas se produire.



Si aujourd’hui, elle se présente aux Auditions à l’Aveugle, c’est grâce à sa cousine qui croit en elle.



The Voice est la 1ère scène d’Elsa Roses et cela représente, pour elle, un énorme challenge, qui lui permettra de guérir sa timidité maladive.



Pour les battles, Colour of Rice, Elsa Roses et Alexandre Sookia interprètent « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » de Francis Cabrel. C'est Alexandre qui remportera sa place à l'épreuve ultime.